كردستان العراق: تحديث خط أنابيب النفط رفع طاقته إلى مليون برميل

وينقل خط الأنابيب الخام عبر كردستان العراق إلى محطة قياس في فيشخابور قرب الحدود التركية والسورية قبل تغذية خط أنابيب آخر ينقل النفط إلى الساحل التركي المطل على البحر المتوسط.
وأضاف البيان أن كردستان تصدر حاليا أكثر من 400 ألف برميل من الخام.
والصادرات من حقول نفط كركوك متوقفة حاليا منذ انتزعت الحكومة العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد العام الماضي ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم رغم معارضة تركيا وإيران والقوى الغربية.
وشيد إقليم كردستان خط الأنابيب لنقل صادرات كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بعدما دمر تنظيم داعش الإرهابي خط الأنابيب القديم الخاص بالحكومة الاتحادية.
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