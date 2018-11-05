الصين تتعهد بخفض التعريفات الجمركية

وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ ،اليوم الاثنين، بخفض التعريفات الجمركية ومواصلة توسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق، وجاء ذلك وفقا وكالة رويترز.

شنغهاي — سبوتنيك. وقال شي في افتتاح معرض تجاري يستمر أسبوعا تعتبره الصين محاولة للتصدي للانتقادات المتزايدة لممارستها في مجالي التجارة وقطاع الأعمال إن الصين ستعجل فتح قطاعات التعليم والاتصالات والثقافة في الوقت الذي تحمي فيه مصالح الشركات الأجنبية.

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وأضاف أن الصين ستعزز أيضا فرض تطبيق عقوبات على انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

هذا وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عقب الـ6 من تموز/ يوليو العام الجاري، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنوياً. ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية. وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، دخلت الرسوم الجديدة للولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة على بضائع من الصين بحجم واردات حتى 200 مليار دولار في السنة حيز التنفيذ. وردا على ذلك، فرضت الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة و 5 بالمئة على واردات الولايات المتحدة بحجم 60 مليار دولار.