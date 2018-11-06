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15:53 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    الودائع الإماراتية لدى البنوك تبلغ مستوى قياسيا

    © AFP 2018 / Wang Zhao
    اقتصاد
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    ارتفع حجم الودائع الحكومية الإماراتية لدى الجهاز المصرفي في الدولة إلى مستوى قياسي؛ ووصل إجمالي رصيد الحكومة في البنوك المحلية إلى نحو 286 مليار درهم (78.4 مليار دولار أمريكي)، في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

    القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، التي نقلت عن بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الزيادة التي سجلتها الودائع الحكومية نحو 74 مليار درهم (20.3 مليار دولار)، خلال الفترة المذكورة.

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    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
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    وجاءت الزيادة في الودائع الحكومية بدعم من ارتفاع أسعار النفط، التي نمت بأكثر من 35 بالمئة، خلال الـ 12 شهرا الماضية، ما ساهم في زيادة إيرادات الحكومة، وارتفاع إجمالي أصول الجهاز المصرفي الإماراتي.

    وأسهمت الزيادة في الفوائض المالية الحكومية، منذ بداية العام الجاري، في زيادة الإنفاق الحكومي الذي بلغ خلال النصف الأول من العام نحو 186 مليار درهم (51 مليار دولار)، بحسب الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية.

    وتفصيلا، ارتفعت قيمة الودائع الحكومية بمقدار 21.2 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 10 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام 2017؛ في حين بلغت قيمة الزيادة خلال الربع الثاني من العام ذاته 17.4 مليار درهم (4.7 مليار دولار).

    وشهد الربع الثالث من العام قفزة للودائع الحكومية بقيمة وصلت إلى 35.4 مليار درهم (9.7 مليار دولار)، وهو ما أدى إلى بلوغ إجمالي الرصيد نحو 286 مليار درهم (78.4 مليار دولار).

    كانت قيمة الزيادة في الودائع الحكومية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2017، بلغت نحو 14.2 مليار درهم (4 مليار دولار)، وفقا لإحصاءات المصرف المركزي.

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