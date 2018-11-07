روسيا والصين تؤكدان نهجهما الموحد في مجال التجارة

أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، عقب اللقاء الدوري الـ 23 لرئيسي الحكومتين الروسية والصينية، اليوم الأربعاء، أن نهجي بلاده والصين في مجال التجارة الدولية موحد، وأن مبادئ التجارة لا يجب أن تنطوي على مصالح دول بعينها.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy الصين: روسيا شريكنا الوحيد في المخطط المستقبلي

بكين – سبوتنيك . وقال مدفيديف: "نهجنا هنا موحد، نحن نرى أن كل ما تم القيام به في هذا المجال، يجب أن يدعم التجارة الدولية، والتبادل الدولي للاستثمارات، وليس أن ينطوي في إطار دول أو أقاليم بعينها، نظرا لأن هذا يعيق التطور عموما".

وكانت روسيا والصين قد أبرمت، يوم أمس الثلاثاء، ثلاثة عقود لتوريد الأسلحة في ثلاث بيئات، بحرية، وجوية، وأرضية.

كما أكدت الخارجية الصينية أن التعاون الصيني الروسي في المجال العسكري هو قانوني بين الدولتين وضمن القوانين الدولية، كما أن الصين ستواصل تعزيز التعاون بشكل مستمر مع روسيا بالرغم من العقوبات الأمريكية.