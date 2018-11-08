الاتحاد الأوروبي: تباطؤ نمو منطقة اليورو بفعل مخاطر من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا

قالت المفوضية الأوروبية إنه من المتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو في الأعوام المقبلة بسبب السياسات الاقتصادية الأمريكية وعدم وضوح شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وخطط الإنفاق في دول أعضاء مثقلة بالديون مثل إيطاليا.