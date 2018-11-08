"السبع الكبار" دون أوروبا بعد 30 عاما

تحدث رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن رأيه في مجموعة "السبع الكبار" بعد مضي ثلاثين عاما.

توقع يونكر بأنه بعد مضي ثلاثين عاما لن تضم هذه المجموعة أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS / Yves Herman الرئيس الأمريكي يخاشن السبع الكبار

ويشارك الاتحاد الأوروبي حاليا بأربع دول هي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا وفرنسا.

وأضاف يونكر قائلا "في العقود القادمة سنفقد وزننا الاقتصادي، فإذا كانت مشاركتنا في الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي هي من 22 إلى 23 في المئة فإنه بعد مضي 20 عاما ستتراوح بين 12 إلى 17 في المئة".

وتابع قائلا": بعد مضي 30 عاما لن يوجد أي بلد أوروبي"، حديث يونكر هذا جاء على هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء الفنلندي، جها سيبيلا، في هلسنكي.

يذكر بأن مجموعة "السبع الكبار"، هي مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وتضم دول كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.