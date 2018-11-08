"السبع الكبار" دون أوروبا بعد 30 عاما

توقع يونكر بأنه بعد مضي ثلاثين عاما لن تضم هذه المجموعة أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
ويشارك الاتحاد الأوروبي حاليا بأربع دول هي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا وفرنسا.
وأضاف يونكر قائلا "في العقود القادمة سنفقد وزننا الاقتصادي، فإذا كانت مشاركتنا في الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي هي من 22 إلى 23 في المئة فإنه بعد مضي 20 عاما ستتراوح بين 12 إلى 17 في المئة".
وتابع قائلا": بعد مضي 30 عاما لن يوجد أي بلد أوروبي"، حديث يونكر هذا جاء على هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء الفنلندي، جها سيبيلا، في هلسنكي.
يذكر بأن مجموعة "السبع الكبار"، هي مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وتضم دول كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
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