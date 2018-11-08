رؤساء شركات بريطانية يدعون إلى استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد الأوروبي

دعت مجموعة من رؤساء الشركات البريطانية، اليوم الخميس، إلى استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي وفقا للشروط التي تأمل رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتفاوض عليها أو البقاء في أكبر شريك تجاري لبريطانيا.

قبل أقل من خمسة أشهر من الموعد الذي من المنتظر أن تغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس/ آذار، تم الانتهاء من 95 % من الاتفاق لكن مسؤولين حذروا مرارا من أنهم ما زالوا يساومون على مصير الحدود البرية بين إقليم أيرلندا الشمالية الخاضع للحكم البريطاني وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد.

© AP Photo / بريطانيا تتفق مبدئيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية

ودعا زعماء الشركات، ومن بينهم مايكل ريك رئيس مجلس إدارة وورلدباي، وجاستن كينج الرئيس التنفيذي السابق لسنسبري، وكاران بيليموريا مؤسس كوبرا بير، إلى استفتاء.

كما دعا كينج وبيليموريا إلى "تصويت للشعب" على الاتفاق النهائي الذي ستتوصل إليه ماي، بحسب مانقلته "رويترز".

وفي يونيو/ حزيران 2016، وافق 17.4 مليون شخص، أو 51.9 % من الناخبين، على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حين أيد 16.1 مليون، أو 48.1 %، البقاء.