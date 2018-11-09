رئيس أرامكو يبحث شراء حصة في مشروع غاز روسي بالقطب الشمالي

بحث رئيس شركة "سعودي أرامكو" أمين ناصر، اليوم الجمعة، شراء حصة في مشروع غاز روسي بالقطب الشمالي.

موسكو — سبوتنيك. وصرح ناصر أنه يعتزم مناقشة شراء حصة في مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي "أركتيك إس بي جي-2" (أركتيك إل إن جي-2)، مع رئيس شركة "نوفاتيك" ليونيد ميخيلسون.

وقال ناصر للصحفيين: "سنناقش كافة إمكانيات التعاون، بما في ذلك في "أركتيك إس بي جي-2".

وأشار إلى أن الشركة تعول التوقيع على اتفاقية شراء حصة في مشروع "أركتيك إس بي جي-2" في أقرب وقت.

وفي الوقت نفسه، رفض ناصر التعليق حول حجم حصة الأسهم في المشروع الذي ترغب أرامكو السعودية في الحصول عليه.

يذكر أنه في شباط/ فبراير من العام الجاري، وقعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية مذكرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك آنذاك، إن الشركتين تجريان مفاوضات تجارية بشأن المشاركة في رأس مال مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2". وفي أيلول/ سبتمبر، قال رئيس الشركة الروسية وأحد مالكيها، ليونيد ميخلسون، إن الطرفين يواصلان المفاوضات بشأن مشاركة الشركة السعودية في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2". ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة عمل لدراسة الجوانب المختلفة للمشروع بالتفصيل.

ويعتبر مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد "يامال للغاز الطبيعي المسال". وسيتم تنفيذ المشروع على أساس حقل "أوتريني"، بحيث يتكون من ثلاثة خطوط تكنولوجية. ومن المقرر إطلاق الخط الأول بين عامي 2022-2023، يليه إطلاق الخطين الآخرين في 2024 و 2025.

ويذكر في هذا السياق، أن رئيس شركة أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، صرح في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية وروسيا — وهما من أكبر الدول الغنية بموارد الطاقة على مستوى العالم – تستطيعان التعاون معا لتحقيق تضافر من أجل إيجاد مستقبل أكثر استدامة للطاقة من خلال طرح مبادرات تشمل عددًا من المجالات، من ضمنها التقنية والبحوث والابتكار.