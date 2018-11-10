اللجنة الفنية لـ"أوبك+" قلقة بشأن الوضع في أسواق النفط

موسكو — سبوتنيك. وقال المندوب للصحفيين: "نحن قلقون بشأن وضع السوق وحالة الاقتصاد العالمي ومن حالة العرض والطلب".
وأشار المندوب إلى أن اللجنة الفنية تقيم تنفيذ اتفاق فيينا الشهر الماضي عند مستوى 104 في المائة.
يذكر أنه سبق واتفقت دول "أوبك" وعدد من الدول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم إنتاجها من النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات، وفي نهاية الأمر تم في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تمديد مدة سريانه لتشمل عام 2018 كله.
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