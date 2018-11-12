وزير الطاقة الروسي: الوضع مع إيران لا يعطي تنبؤا دقيقا بشأن سوق النفط في 2019

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن الحروب التجارية وعدم اليقين فيما يتعلق بإنتاج النفط في إيران وفنزويلا وعدة بلدان أخرى، لا تسمح بإعطاء توقعات دقيقة لتطورات سوق النفط في عام 2019.

© AP Photo / Iranian Presidency Office إيران تسعى لتطمينات أوروبية مع اقتراب عقوبات النفط الأمريكية

موسكو — سبوتنيك . وقال نوفاك، في مقابلة له لقناة "روسيا-24"، اليوم الاثنين 12 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "نحن نرى أنه في العام المقبل ستستمر بعض حالات عدم اليقين، بما في ذلك الحروب التجارية ، وليس من الواضح تماما كيف سيتطور الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمراره فيما يتعلق بالإنتاج في إيران، وليس من الواضح تماما كيف ستحقق تلك القرارات التي تم اتخاذها بداية نوفمبر الجاري".

وأضاف: "نرى أيضا ما يكفي من عدم اليقين بشأن انخفاض الإنتاج في بعض الدول، مثل فنزويلا أو في ليبيا ونيجيريا، وهذا كله يفرض توقعات وسيناريوهات مختلفة لعام 2019".

وعقد، أمس الأحد، في أبوظبي اجتماع للجنة المراقبة الوزارية التابعة لمنظمة "أوبك+"، حيث أشار المشاركون فيه إلى احتمال حدوث فائض إنتاج محتمل في سوق النفط في عام 2019، لكنهم حتى الآن لم يصدروا توصية بتخفيض الإنتاج، بل قرروا مواصلة مراقبة السوق وإيجاد توافق عام على الإجراءات للعام القادم في ديسمبر / كانون الأول المقبل.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء المقبل للجنة يوم 5 ديسمبر في فيينا.