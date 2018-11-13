الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهر مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في شهر أمس الاثنين مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا بدعم من سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الرامية إلى تشديد السياسة النقدية، والضبابية السياسية في أوروبا.

وفي الساعة 1844 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1203.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهر عند 1201.85 دولار خلال وقت سابق من الجلسة، بحسب رويترز.

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب يستهدف قطاع الذهب الفنزويلي بالعقوبات

وجرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة على انخفاض قدره 5.1 دولار، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 1203.50 دولار للأوقية.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إلى أنه يخطط لزيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل، وظل على مسار زيادتها مرتين أخريين محتملتين بحلول منتصف 2019 وسط أداء اقتصادي قوي وتنامي ضغوط زيادة الأجور.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2016 مما قلص جاذبية المعدن الأصفر من خلال زيادة تكلفة شرائه على حملة العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8 بالمئة إلى 14.04 دولار للأوقية. كان المعدن انخفض خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته منذ 11 سبتمبر أيلول عند 13.97 دولار.

ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1105 دولارات للأوقية وانخفض البلاتين أيضا واحدا بالمئة إلى 839.50 دولار للأوقية.