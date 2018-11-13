وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لسعر النفط في عام 2025 حتى 88 دولارا للبرميل

موسكو - سبوتنيك. وجاء في السيناريو الأساسي للتوقعات السنوية لوكالة "وورلد اينيرجي اوتلوك": "بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014، أكد توسع إنتاج النفط في الولايات المتحدة وأفق حدوث تغيير في استهلاك النفط، الفرضية بأن سعر النفط سيبقى منخفضا لمدة أطول، وقد يكون كذلك للأبد.لكن الواقع كان مختلفا".
ويأتي ذلك على خلفية العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي كانت تهدد بخفض المعروض العالمي وزيادة الأسعار في أسواق النفط العالمية.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 20 بالمئة خلال شهر واحد، بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، في بداية تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
وانخفض سعر البرميل من خام نفط "برنت"، الجمعة الماضية، إلى أقل من 70 دولارا؛ وذلك للمرة الأولى، منذ نيسان/ أبريل الماضي، فيما تراجع سعر النفط الخفيف إلى ما دون 60 دولارا للبرميل.
وسبق واتفقت دول "أوبك" ودول من خارجها، أواخر 2016 في فيينا، على تخفيض حجم إنتاجها من النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا، بينما وافقت روسيا على تخفيض حجم إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات، وفي نهاية الأمر تم في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تمديد مدة سريانه لتشمل عام 2018 كله.
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