الدولية للطاقة: روسيا المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا حتى عام 2040

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، أن روسيا ستبقى حتى عام 2040 المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التراجع الكبير في الطلب على "الوقود الأزرق" في أوروبا.

موسكو — سبوتنيك. وتشير توقعات الدولية للطاقة إلى أن "روسيا ستبقى أكبر مورد للغاز في المنطقة وواحدة من أرخصها، ولكن هذا الأثر ينبغي أن يتراجع بشكل ملحوظ في سوق الغاز الأوروبي الأكثر تكاملا، حيث يمكن للمشتري الوصول إلى مختلف مصادر الغاز".

وكانت وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها لسعر النفط في عام 2025 بـ6 بالمئة، ليبلغ 88 دولارا للبرميل، ولعام 2040 بـ0.9 بالمئة، حتى 112 دولارا للبرميل.

وجاء في السيناريو الأساسي للتوقعات السنوية لوكالة "وورلد اينيرجي اوتلوك": "بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014، أكد توسع إنتاج النفط في الولايات المتحدة وأفق حدوث تغيير في استهلاك النفط، الفرضية بأن سعر النفط سيبقى منخفضا لمدة أطول، وقد يكون كذلك للأبد.لكن الواقع كان مختلفا".

يذكر أن وزراء النفط من الدول الكبرى المنتجة للخام في العالم عقدوا اجتماعا، يوم الأحد الماضي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبحث إمكانية العودة إلى سياسة "الحد من إنتاج النفط الخام".

ويأتي ذلك على خلفية العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي كانت تهدد بخفض المعروض العالمي وزيادة الأسعار في أسواق النفط العالمية.