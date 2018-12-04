الكويت تأمل بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن صفقة "أوبك+"

أعرب وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى اتفاقات مع روسيا بشأن صفقة أوبك+.

فيينا — سبوتنيك. وقال الرشيدي، للصحفيين، مجيبا عن سؤال حول إمكانية التوصل لاتفاقات مع روسيا بشأن صفقة "أوبك+": "أنا آمل".

هذا وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية في فيينا يوم 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفي الـ 6 من الشهر ذاته سيعقد في فيينا اجتماع لوزراء بلدان أوبك، وفي 7 كانون الأول/ديسمبر سيعقد اجتماع وزاري للدول الـ25 المشاركة في اتفاقية "أوبك+".

هذا وكانت منظمة "أوبك" ودول خارجها قد توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً؛ بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وجرى تمديد الإتفاق حتى نهاية عام 2018. وفي حزيران/يونيو 2018، وافقت "أوبك+" على هدف لتجنب التجاوز في شروط الاتفاق، الذي كان عند 47 بالمئة. وفي الآونة الأخيرة، يتحدث المشاركون في الصفقة بشكل متزايد عن مخاطر زيادة العرض في المواد الخام في السوق عام 2019.