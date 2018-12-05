الأسهم الأمريكية تهبط 3 بالمئة بفعل مخاوف تجارية واقتصادية

هبطت بورصة وول ستريت الأمريكية أكثر من 3 بالمئة، يوم الثلاثاء، وقادت الخسائر الأسهم المصرفية والصناعية، في الوقت الذي أرسلت فيه سوق السندات الأمريكية إشارات مقلقة بشأن النمو الاقتصادي وتجددت مخاوف المستثمرين بخصوص التجارة العالمية.