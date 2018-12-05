وزير النفط السوداني يزور موسكو خلال أيام

أفادت سفارة جمهورية السودان في موسكو، أن وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبد الله، يعتزم زيارة موسكو وسيصل إليها في الـ 11 من الشهر الحالي لترأس فعاليات اللجنة الروسية- السودانية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

فيينا — سبوتنيك. وقالت السفارة السودانية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، يوم الثلاثاء: "سيصل الوزير مساء يوم 11 ديسمبر/كانون الأول. وسيلتقي بوزير الموارد الطبيعية والبيئة دميتري كوبيلكين يوم 12 ديسمبر".

وأضافت السفارة، أن الوزير سيشارك في "اجتماعات الدورة السادسة للجنة الحكومية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي تعقد سنويا".

كما أشارت السفارة، إلى أن اللقاء مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لم يحدد بعد.

هذا ويترأس الجانب الروسي في اللجنة الروسية- السودانية المشتركة للتعاون الاقتصادي وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، دميتري كوبيلكين.

والجدير بالذكر، أن أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة قد عقدت في الخرطوم في ديسمبر عام 2017.