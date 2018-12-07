المؤشر الياباني "نيكي" يرتفع بنسبة 0.66 بالمئة في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر الياباني "نيكي" في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

طوكيو — سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، ارتفع المؤشر نيكي بنسبة 0.66 في المئة إلى 21643.75 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.65 في المئة إلى 1621.13 نقطة.