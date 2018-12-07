ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار

وبحسب "رويترز"، تنتظر الأسواق حاليا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المتوقع أن تنشر بحلول الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، بحثا عن مؤشرات بشأن متانة أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تؤثر على السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا قليلا إلى 1243.8 دولار للأوقية.
في غضون ذلك، يواجه مؤشر الدولار صعوبات مع تعرضه لضغوط جراء المخاوف بشأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأجل الطويل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر عند 14.47 دولار للأوقية فيما تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1197.76 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين قليلا إلى 787.30 دولار للأوقية، ليواصل خسائره للأسبوع الخامس على التوالي. وهبط البلاتين نحو 1.3 بالمئة هذا الأسبوع.
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