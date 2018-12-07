وزيرة التجارة التركية تتحدث عن تحقيق رقم قياسي بنهاية 2018

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان أن بلادها ستسجل رقما قياسيا في الصادرات بنهاية 2018.

وأكدت بيكجان: "لدينا في الوقت الراهن خمسة مراكز تجارية خارج تركيا، و15 مركزا تجاريا في 15 قطاعا".

© AFP 2018 / OZAN KOSE إحداها عربية... أكثر الدول المستهلكة للسلع التركية

وأضافت الوزيرة التركية: "هدفنا هو افتتاح مراكز تجارية تركية جديدة في 35 منطقة في العالم"، وفقا لوكالة " الأناضول ".

وأشارت إلى أن مصرف "أكسيم بنك التركي" (مصرف القروض التجارية التركي) سيختتم العام الحالي بتقديم قروض بقيمة 44 مليار دولار.

وأوضحت أنهم يخططون لزيادة قروض البنك إلى 48 مليار دولار خلال 2019.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت سابق، عن الوزيرة القول إن عائدات الصادرات التركية على صعيد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والـ 12 شهرا الأخيرة، حققت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية.