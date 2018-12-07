"فيزيتا مصر" تستثمر أكثر من 100 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وفيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية استثمار لمؤسسة التمويل الدولية فى شركة "فيزيتا مصر".

وذكر بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، اختارت أكثر من 100 شركة ناشئة وواعدة في أفريقيا للمشاركة في مبادرة جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء القارة.

وأضاف البيان إن ذلك جاء قبل يوم من عقد منتدى أفريقيا 2018، بمدينة شرم الشيخ خلال يومى 8 و9 ديسمبر الجارى.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن هذه الاتفاقية تدعم التطبيقات الجديدة في توفير الرعاية الصحية التى من شأنها تيسير وصول المواطنين للخدمات فى اطار الاستثمار فى العنصر البشرى، وفى ظل ما تضعه القيادة السياسية من أولوية لدعم قطاع الصحة، بالإضافة إلى ما يمثله الاستثمار من دعم للابتكار في مجال التكنولوجيا.

وأشادت الوزيرة باستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال السنة المالية 2017- 2018 والتى حققت رقما قياسيا بلغ 1.2 مليار دولار (بما في ذلك صناديق الاستثمار المجمعة من مستثمرين آخرين) والتي كان لها دور كبير في دعم قطاع البنوك والبنية الاساسية والإنشاءات والأعمال الزراعية والصناعات في مصر.

وقال فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: "إن الشركات الناشئة مثل فيزيتا لديها القدرة على دفع عجلة الابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أبدى رواد الأعمال في القارة الأفريقية قدرا كبيرا من الابتكار وهم يستخدمون التقنيات الجديدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر صعوبة في المنطقة".

وأضاف أن "مؤسسة التمويل الدولية قد استثمرت في السنوات الأخيرة ما يزيد على 100 مليون دولار في عدة شركات ناشئة وصناديق ومسرعات أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلي سبيل المثال، في مصر، استثمرت المؤسسة في مسرع الأعمال Flat6Labs ، وأيضًا في صندوق الاستثمار ألجبرا فنشرز Algebra Ventures، وتسعى المؤسسة إلى ترسيخ بيئة داعمة للشركات الناشئة، مثل فيزيتا، التي يمكن أن تُحدثُ فرقًا إيجابيًا كبيرًا في حياة الناس في المنطقة".