سعر خام برنت يقفز 5% بعد تقارير عن اتفاق دول "أوبك" لخفض الإنتاج

قفز خام برنت، اليوم الجمعة، بنسبة 5%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، بعد تقارير إعلامية عن اتفاق بين دول "أوبك" لخفض الإنتاج في إطار صفقة "أوبك+".

موسكو — سبوتنيك. وأفادت بيانات التداول، بأنه اعتبارا من 16:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة، لمزيج خام برنت بحر الشمال لشهر شباط/فبراير بنسبة 4.66% — حتى 62.78 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر كانون الثاني/ يناير بنسبة 4.18% حتى 53.62 دولار للبرميل.

Evgeny Biyatov روسيا ترغب في خفض إنتاجها من النفط 150 ألف برميل في اليوم

وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار برنت بنسبة 5%، وخام غرب تكساس الوسيط — بنسبة 5% تقريبا، بعد تقارير عن التوصل إلى اتفاق في اجتماع " أوبك " في فيينا.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت سابقا اليوم الجمعة، مع الإشارة إلى أحد المبعوثين، أن جلسة "أوبك" انتهت باتفاق على خفض إنتاج النفط من قبل "أوبك+" بـ 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي تقريرها السابق أشارت بلومبرغ، إلى أن أوبك وروسيا ترغبان بالمشاركة الرمزية لإيران في الصفقة، دون تخفيض حقيقي في إنتاج النفط. موضحة أنه "كجزء من الاتفاق فإن المطلوب من إيران هي قيود رمزية على الإنتاج دون خفض حقيقي".