أوبك توافق على خفض إنتاج النفط إلى 0.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر

وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على خفض مستوى إنتاج النفط إلى 0.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل.

© AP Photo / Hasan Jamali سعر خام برنت يقفز 5% بعد تقارير عن اتفاق دول "أوبك" لخفض الإنتاج

جاء ذلك بحسب بيان صحفي أصدرته المنظمة، اليوم الجمعة 7 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأعلن وزير الطاقة الأذربيجاني، برفيز شاخبازوف، أن بلدان "أوبك+" اتخذت قرارا بتقليص إنتاج النفط.

فيينا — سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين، ردا على سؤال بشأن القرار: "نعم لقد اتخذوا القرار"، دون أن يشير إلى حجم التقليص.

وكان وزير النفط العراقي، تامر الغضبان، قد أعلن قبل ذلك اليوم الجمعة، أن دول منظمة "أوبك" تتحمل خفض الإنتاج بـ800 ألف برميل من إجمال خفض الإنتاج، ومن المرتقب أن تخفض الدول من خارج المنظمة إنتاجها بـ400 ألف برميل يوميا.

وسيبلغ حجم خفض الإنتاج 3 في المئة لكل دولة.