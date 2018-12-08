أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن التوصل إلى اتفاق في فيينا لتخفيض إنتاج النفط سيضمن أسعارا عادلة ومستقرة.

المكسيك — سبوتنيك. وكتب الرئيس الفنزويلي في تغريدة على موقع "تويتر": "هذا سيجعل استقرار الأسعار على مستوى عادل للمنتجين والمستهلكين والاقتصاد ككل"، مضيفا "أريد أن أشكر روسيا في شخص الرئيس فلاديمير بوتين، المملكة العربية السعودية، وجميع شركائنا من الأوبك وغير الأوبك".

وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاقية " أوبك+ "، اجتمعت في فيينا يوم 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، برئاسة وزير الطاقة الروسي.

وأعلن أن لجنة المتابعة الوزارية لدى منظمة الدول المصدرة للنفط، قد أوصت بتمديد اتفاقية تقييد إنتاج النفط لستة أشهر أخرى، أي حتى نهاية يونيو 2019.

هذا وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الخميس، وفاجأت الحضور في الاجتماع المنعقد في فيينا لمنظمة الدول المصدرة أوبك لبحث خفض الإنتاج والاتفاق عليه مع الدول المنتجة من خارج المنظمة.

وانخفضت أسعار خام برنت في العقود الآجلة لشهر شباط/فبراير، في بورصة لندن عند الساعة 10: 36 بتوقيت غرينتش بنسبة 5.2 بالمئة ليهبط البرميل إلى 58.36 دولار.

كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة لشهر كانون الثاني/يناير، في التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بنسبة 5 بالمئة ليهبط إلى 50.23 دولار للبرميل.

وكان خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي قد صرح يوم أمس الخميس، بأن قرار الخفض المشترك لإنتاج النفط من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها لم يتم تبنيه بعد.

وأضاف بأنه يتم النظر حاليا في خيارات خفض الإنتاج داخل أوبك + بحدود 0.5 مليون برميل يوميا إلى مليوني برميل يوميا، معتبرا أن التخفيض بواقع مليون برميل يوميا، سيكون كافيا في الوقت الراهن.

وأشار الفالح إلى ضرورة تمديد هذا الاتفاق لأكثر من ستة أشهر، وربما وحتى لنهاية الربع الثالث من 2019.