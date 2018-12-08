تسجيل
00:37 09 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في برلين، ألمانيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    الرئيس المصري: أفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 01

    قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال جلسة ريادة الأعمال في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2018 إن القارة السمراء، هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، لأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية.

    وأضاف السيسي، أن المنتدى يمثل أحد قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين دول قارتنا الأفريقية، ويمثل تأكيدا لرؤيته تجاه الشباب في مصر ودول القارة الشقيقة، وثقته في عقولهم وقدارتهم.

    وأكد السيسى أن الشباب أغلى ما نملك من ثروة، وأن أفكارهم المبتكرة هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فهم القوة والطاقة القادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقا للقارة الشابة.

    علا القبرصى
    MOHAMED HEMEDAH
    هيئة الاستثمار المصرية: حريصون على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية تحت قيادة السيسي
    وأشار الرئيس المصرى إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات كبيرة، لذلك يجب تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، لتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في أفريقيا، وتوحيد الجهود نحو تمكين شباب أفريقيا، وتوفير الإمكانات التي تسمح لهم بإطلاق طاقاتهم، وتنمية قدراتهم على الإبداع.

    ومن هنا وجه السيسي رسالة واضحة للعالم أجمع، بأن أفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، لأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفعالية.

    وكشف السيسي أن مصر حرصت على القيام بإجراءات تجاه دعم وتمكين الشباب، خاصة في مجال ريادة الأعمال:

    أولا: تم تكليف مؤسسات الدولة، بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر، بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعداد وتصميم منهج متكامل، لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

    ثانيا: تمت الدعوة لتأسيس صندوق تمويل عربي أفريقي، لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وأفريقيا.

    ثالثا: تم إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي، كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة.

    الجيش المصري
    © Sputnik . Andrey Chapligin
    السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر مباشر
    رابعا: تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب، مثل قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.

    خامسا: تم تأسيس وتفعيل دور مركز "فكرتك شركتك لدعم ريادة الأعمال"، وهو أول مركز خدمي حكومي في هذا الصدد، وساهم في أقل من عام في تقديم حوالي 450 جلسة إرشاد وتوجيه لرواد الأعمال، وحوالي 40 دورة تدريبية في مختلف موضوعات ريادة الأعمال، بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلى مشروعات واقعية.

    سادسا: تم تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال عام، في إطار برنامج "فلك" لريادة الأعمال.

    سابعا: تم إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة في مؤتمر "أفريقيا 2018"، على أن يتم اختيار أفضل 20 شركة من بينهم، لعرض أفكارهم أمام جمع كبير من المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركين في المؤتمر.

    وفي الختام، وجه السيسي نصيحة للشباب بالعمل الدؤوب، والإبداع والابتكار، والتفكير خارج الأطر التقليدية، والتحلي بالثقة في النفس والعزيمة التي لا تلين، لتحويل أفكارهم وأحلامهم إلى واقع ملموس، يثمر لهم وللقارة بأسرها مستقبلا زاهرا وحياة كريمة ومكانا لائقا بين الشعوب والأمم.

    انظر أيضا:

    عقب ابن سلمان... السيسي يدعو زعيما خليجيا لزيارة مصر
    اتفاق بين السيسي وابن سلمان بشأن قطر (صور)
    تفاصيل لقاء السيسي مع بن سلمان (صور)
    قناة عبرية تكشف ما طلبه السيسي من نتنياهو
    السيسي ينفي علمه بـ"صفقة القرن"... ويفسر لماذا أطلق عليها هذا الاسم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاقتصاد, أخبار مصر, شباب, اقتصاد, منتدى أفريقيا 2018, الحكومة المصرية, السيسي, أفريقيا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لـ فيرساتشي في نيويورك، الولايات المتحدة 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    من "باريس المستعرة"، و"مسيرة الشياطين" في فينا، إلى "لقطة طريفة" للزعيم الكوري الشمالي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك