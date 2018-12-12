السودان يخطط لإجراء غير مسبوق بشأن تجارة الذهب

أعلن وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبد الله، أن بلاده تتطلع إلى إنشاء أول بورصة للذهب في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا أن البورصة الجديدة ستعمل بمواصفات عالمية.

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موسكو — سبوتنيك . وقال عبد الله في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 12 ديسمبر / كانون الأول الجاري: "ستكون هناك بورصة للتعامل في شراء وبيع الذهب ، وهذا يتيح لنا فرصة أن يأتي مشترون إلى السودان ويشتروا بعملاتهم الحرة"، مضيفا: "البورصة ستكون بمواصفات عالمية وسعر عالمي، وسيكون مقرها الخرطوم، وممكن أن تكون هنالك مراكز أخرى، في مناطق الإنتاج نفسها".

وأضاف: "الآن هناك إجراءات قانونية، ولا بد أن يكون هناك قانون يحكم على هذه البورصة، لكن نحن نعمل بالجد والاجتهاد لكي يتم هذا المشروع في أقرب فرصة ممكنة".

ويزور وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، موسكو حاليا لترأس وفد بلاده في اللجنة الروسية السودانية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأشار الوزير إلى أن التوجه إلى الهيئة التشريعية العليا في السودان من بين مراحل القانون، مضيفا: "هذا لا يضمن كم يأخذ من الزمن، ولكن في القريب العاجل ستكون هناك بورصة".