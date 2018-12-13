إضافة 75 مليار دولار إلى ميزانية روسيا بفضل صفقة "أوبك+"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن ميزانية روسيا حصلت على أكثر من 75 مليار دولار (5 تريليون روبل) خلال عامين ونصف بفضل صفقة "أوبك+".

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا24": "خلال عامين ونصف حصلت ميزانية روسيا الفيدرالية على 5 تريليون روبل إضافية، أما الشركات النفطية فقد حصلت على 2 تريليون روبل إضافية".

© Sputnik . إيرادات النفط والغاز في الميزانية الروسية في عام 2016

في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن "التعاون في مجال الطاقة بين موسكو والدول الأوروبية لم ينقطع، بغض النظر عن أي أزمات سياسية".

وأضافت: "هذا ليس ما صرح به الجانب الروسي، هذا ما يسجله الأوروبيون، رجال الأعمال الأوروبيون: الدفء يأتي إليهم في كل شتاء دون أي شروط، ومن الذي طوال الوقت، إذا جاز التعبير، أفسد هذا الجو؟ للأسف، إنها الطبقة السياسية في أوكرانيا، ومن يقف ورائهم وعلى وجه الخصوص القيمين عليهم في الولايات المتحدة"، وذكرت، بأن واشنطن "في كل مرة تعمل على الابتزاز في قضايا التعاون في مجال الطاقة".