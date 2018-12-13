وكالة الطاقة الدولية: روسيا لعبت دورا رئيسيا في إبرام اتفاق "أوبك+" الجديد

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها اليوم الخميس 13 ديسمبر / كانون الأول الجاري، أن روسيا لعبت دورا أساسيا في إبرام اتفاق "أوبك+".

© REUTERS / LEONHARD FOEGER أوبك توافق على خفض إنتاج النفط 0.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر

موسكو — سبوتنيك . وجاء في تقرير المنظمة: "من الواضح أن روسيا لعبت دورا مركزيا بالتوسط خلال إبرام الصفقة، حيث أجرت لقاءات ثنائية مع إيران والسعودية ، ما ساهم في حفظ اتفاق "أوبك+".

واتفقت مجموعة تتألف من 24 دولة على الاجتماع، في أبريل / نيسان، قبيل انتهاء مدة الاتفاق، ربما في انتظار تغييرات في سياسة الولايات المتحدة حول فعالية تصاريح تصدير النفط من إيران".

وقرر وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" في اجتماعهم الذي عقد، يوم 7 ديسمبر / كانون الأول الجاري، في فيينا، بشأن خفض إنتاج النفط، أن هذه الدول ستقوم بخفض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير / كانون الثاني عام 2019 المقبل ولمدة 6 أشهر.

ويشمل ذلك قيام دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول خارج "أوبك" بما قدره 400 ألف برميل يوميا، ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر / تشرين الأول الماضي.