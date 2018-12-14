موسكو تجري إصلاحات في منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو منفتحة على النظر في الأفكار المتعلقة بإجراء إصلاحات في منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، بالإضافة إلى أنها على استعداد لمناقشة المسائل المتعلقة بتشكيل نظام المعاشات الخاص بهذه المنظمة.