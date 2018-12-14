رئيس "رينو" المؤقت: مجلس الإدارة لم يبحث تعيين خليفة لكارلوس غصن

قال فيليب لاجاييت رئيس شركة "رينو" المؤقت في بيان أصدرته الشركة إن مجلس الإدارة لم يتطرق لفكرة تعيين رئيس جديد يحل محل كارلوس غصن لدى اجتماعه أمس الخميس.

وجاء في البيان أن لاجاييت "يرفض الشائعات الصحفية التي تتحدث عن خلافات داخل مجلس الإدارة"، مضيفا أن المجلس "لم يبحث إمكانية تعيين خليفة للسيد كارلوس غصن".

© REUTERS / Regis Duvignau أول رسالة من اللبناني كارلوس غصن المعتقل في اليابان

وقالت مصادر لـ"رويترز" أمس الخميس إن الحكومة الفرنسية تبحث عن مرشحين يمكن أن يحل أحدهم محل غصن، في الوقت الذي بدأ فيه أعضاء بمجلس الإدارة يعبرون عن شكوكهم في بقائه في منصبه بعد احتجازه في اليابان للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية.

هذا وتعتقل السلطات اليابانية غصن، منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني للاشتباه في تآمره مع المدير التمثيلي السابق لـ"نيسان" جريج كيلي لإخفاء حوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءا من عام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم الشركة "اكتشفت نيسان مخالفة خطيرة فيما يتعلق بتقارير ما يتلقاه السيد غصن. الشركة تزود مكتب الادعاء العام الياباني بالمعلومات وتتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي يجريه. وسنستمر في هذا التعاون".