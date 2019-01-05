معدن ثمين يجعل السعودية ولبنان بين أكبر 20 دولة في العالم

أظهرت إحصائيات عام 2018، أن ألمانيا تحتل المرتبة الثانية عالميا، بين أكبر 20 دولة تمتلك أضخم احتياطات من معدن الذهب في العالم، بينما تضم القائمة دولتان عربيتان، بينهما دولة خليجية.

ونشرت صفحة "ألمانيا"، المتخصصة في متابعة أخبار ألمانيا الاقتصادية، رسما توضيحيا، قالت إنه يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة رقم 1 في العالم بأضخم احتياطي من معدن الذهب ووزنه 8133 طن، بينما تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بـ3373 طن، بينما تأتي السعودية في المرتبة رقم 16 بـ322 طن.

لدى #ألمانيا ثاني أكبر احتياطي ذهب بالعالم 3373 طن بعد #أمريكا

ولكنه مخزن كالتالي:

1705,5 طن في فرانكفورت

1239,6 طن في نيويورك

428,5 في لندن

علما أن الكميات الموجودة في نيويورك كانت أكبر بكثير قبل سنوات

وذلك بسبب وجود الجيش الروسي في القسم الشرقي من #المانيا قبل الوحدة pic.twitter.com/DvBzJbiOQW — MadeInGermany صنع في المانيا (@MadeInGermany_A) January 5, 2019

وبحسب الرسم التوضيحي تمتلك الصين 1842 طن من الذهب، وتحتل المرتبة رقم 6 عالميا، تليها روسيا بـ1838 طن، وتمتلك المرتبة رقم 7 عالميا.

#المانيا البلد الثاني عالميا بكمية احتياطي الذهب لديها 3373 طن بعد #أمريكا 8133 طن

ضمن قائمة أول 20 بلد باحتياطي الذهب عالميا تجدون السعودية 322 طن ولبنان 286 طن

علما أن #المانيا عام 1951 لم يكن لديها سوى 529 كغ

وأن ذهب العالم كله حجمه كمكعب ارتفاعه 21 م#صنع_في_المانيا pic.twitter.com/lFUa05aBuJ — MadeInGermany صنع في المانيا (@MadeInGermany_A) January 5, 2019

وإضافة إلى السعودية توجد على قائمة أضخم 20 احتياطي ذهب في العالم، دولة عربية أخرى هي لبنان، الذي يحتل المرتبة رقم 19 عالميا بـ286 طن من الذهب.