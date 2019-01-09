السعودية تعلن زيادة احتياطيات النفط والغاز عقب مراجعة

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، عن زيادة احتياطيات النفط والغاز، عقب مراجعة دقيقة.

وأشارت الوزارة السعودية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن احتياطيات النفط بلغت 264 مليار برميل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 والغاز 307.2 تريليون قدم مكعبة معيارية.

وقالت الوكالة السعودية إن السعودية ضمت في احتياطات النفط والغاز، نصف احتياطيات المنطقة المقسومة مع الكويت، وتبلغ حصتها 2.9 مليار برميل من النفط و4.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن احتياطات النفط زادت من 2.2 مليار برميل نفط إلى 2.263 مليار برميل نفط.

كما أوضحت أن احتياطيات الغاز زادت بنسبة 17 تريليون قدم مكعب، لتبلغ 5.319 تريليون قدم مكعب غاز.

يذكر أن مصادر في منظمة "أوبك" إن المملكة "خططت لخفض صادراتها من النفط الخام إلى نحو 7.1 ملايين برميل يوميا مع نهاية يناير (كانون الثاني)، لكبح تخمة المعروض ورفع الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل، والتي من المتوقع أن تقفز مع النصف الثاني من العام الحالي"، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وتعمل المملكة على خفض صادراتها من النفط الخام إلى نحو 7.1 ملايين برميل يوميا.