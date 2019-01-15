إنجاز لبناني بالرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية

استطاع لبنان تسجيل إنجاز اقتصادي جديد خلال عام 2018، بالرغم من كل الصعوبات والأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

© AP Photo / Hussein Malla إضراب عام في لبنان للمطالبة بتشكيل الحكومة

وأعلن وزير السياحة اللبناني، أفيديس كيدانيان، خلال مقابلته على إذاعة لبنان أن "لبنان شهد خلال العام 2018 ارتفاعا كبيرا في عدد ​الخليجيين​ من سعوديين وكويتيين حيث ارتفعت نسبة السعوديين خلال كانون الأول 2018 فقط، بنسبة 247%، أي إلى 7500 مواطن سعودي، مقارنةً بـ1200 في كانون الأول 2017".

وأشار إلى أن العواصف التي ضربت لبنان مؤخرا أدت إلى انطلاق موسم التزلج باكرا وبشكل غير متوقع ازداد عدد السياح.

وردا على سؤال حول ​إيرادات​ العام 2018، قال كيدانيان: "هذا العام حققنا تقدما كبيرا في قطاع السياحة. في العام 2010 أي عام الفورة السياحية، المردود من السياحة كان 8 مليار دولار خلال العام ككل بكافة مواسمه، ثم تدنى إلى النصف في السنوات التي تلت ذلك، أما هذا العام فأتوقع أن نكون قد تخطينا الـ7 مليار دولار".