معهد البترول: مخزونات الخام الأمريكية تنخفض 560 ألف برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 560 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني إلى 437 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل، بحسب رويترز.

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وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما انخفضت بمقدار 796 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن معدلات استهلاك المصافي هبطت بمقدار 159 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين بمقدار ستة ملايين برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لزيادة قدرها 2.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 177 ألف برميل يوميا إلى 7.3 مليون برميل يوميا.