منتدى الأعمال الروسي الأفريقي ينطلق من سوتشي في أوكتوبر المقبل

يعقد منتدى الأعمال الروسي الأفريقي، في أوكتوبر/تشرين الأول المقبل، في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة العديد من الشركات الدولية والحكومية، بالإضافة إلى رؤساء الدول والحكومات.

© Sputnik . Sergey Guneev استراتيجية أمريكية جديدة لمواجهة روسيا والصين في أفريقيا

وأشارت مؤسسة "روسكونغرس" بلسان مساعد رئيسها أنطون كوبياكوف خلال لقائه رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي "أفريكسيم" بنديكت أوراما أن هناك قمة ستعقد بعد اتخاذ القرار الجماعي بعد مشاورات طويلة والتي ستشارك فيها دول أفريقية متعددة عبر رؤساء دول وحكومات وشخصيات رسمية واقتصادية بالإضافة إلى مشاركة شركات دولية وروسية وجمعيات مختلفة.

وقال كوبياكوف: "إن تطوير العلاقات بين روسيا وأفريقيا مهم من الناحية الاستراتيجية ومفيد للجانبين. حيث تعتبر الإمكانات الاقتصادية للتعاون بين الدول ذات أهمية خاصة وواعدة. وستكون الأحداث القادمة فريدة في تاريخ العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الأفريقية".

وأضاف كوبياكوف: "سنقوم بكل ما يلزم لتطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وأنا على ثقة من أن عقد اجتماعات العمل على هذا المستوى بين الدول سوف يصبح تقليديا وسيساعد على إقامة وتعزيز العلاقات التجارية الروسية — الأفريقية".

أما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي "أفريكسيم" بنديكت أوراما، فعلق قائلا: "لقد كانت روسيا تاريخيا شريكة قوية جدا ودعمت أفريقيا لنيل الاستقلال. ولقد استمرت هذه الشراكة لسنوات عديدة ، ونحن سعداء بوجود قوة جديدة لاستئناف التعاون مع حكومة الاتحاد الروسي. ولذلك ، نحن بالطبع سعداء للغاية بأن موسكو ستستضيف الاجتماع السنوي وستعطي هذه الأحداث دفعة جديدة لتنمية الفرص التجارية والاستثمارية لبلداننا مع روسيا".