نوفاك: روسيا لا يمكنها ضمان خفض إنتاج النفط وفقا لأوبك لكنها تسعى للإسراع في ذلك

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن ليس بمقدور روسيا ضمان خفض حاد لإنتاج النفط وفق اتفاقية "أوبك+"، بسبب الظروف المناخية والجيولوجية الخاصة في بلاده، لكنها ستسعى لتنفيذ الاتفاقية بأقرب وقت ممكن.

© Sputnik . Sergei Krasnoukhov 556 مليون طن... رقم قياسي لإنتاج الغاز في روسيا

سبوتنيك . وقال نوفاك للصحفيين: أولا، عندما ناقشنا هذا الموضوع في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم خلال توقيع الاتفاقية، نحن تحدثنا منذ البداية عن أن الوصول إلى هذه المؤشرات سيستغرق وقتا محددا، ونحن تحدثنا عن ذلك علنا، لدينا وضع خاص، لدينا فترة الشتاء وعندنا درجات حرارة منخفضة، ولدينا ظروف إنتاج مناخية وجيولوجية خاصة. لذلك لا يمكن لنا من حيث المبدأ توفير خفض حاد للإنتاج.

وأضاف "بالطبع سوف نحاول تنفيذ هذا الخفض بشكل أسرع… روسيا ملتزمة بهذه الاتفاقيات".

ويذكر أنه سبق وقرر وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول في فيينا، بشأن خفض إنتاج النفط أن تقوم هذه الدول بخفض حجم إنتاج النفط بما قدره الإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من كانون الأول/ يناير عام 2019، ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك وستقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج "أوبك" — بما قدره 400 ألف برميل يوميا. بما في ذلك روسيا التي وافقت على تقليص حجم إنتاجها اليومي من النفط إلى 228 ألف برميل، مقارنة بمستوى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن روسيا لعبت دورا أساسيا في إبرام اتفاق "أوبك+".