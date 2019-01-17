نوفاك: روسيا لا يمكنها ضمان خفض إنتاج النفط وفقا لأوبك لكنها تسعى للإسراع في ذلك

وأضاف "بالطبع سوف نحاول تنفيذ هذا الخفض بشكل أسرع… روسيا ملتزمة بهذه الاتفاقيات".
ويذكر أنه سبق وقرر وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول في فيينا، بشأن خفض إنتاج النفط أن تقوم هذه الدول بخفض حجم إنتاج النفط بما قدره الإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من كانون الأول/ يناير عام 2019، ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك وستقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج "أوبك" — بما قدره 400 ألف برميل يوميا. بما في ذلك روسيا التي وافقت على تقليص حجم إنتاجها اليومي من النفط إلى 228 ألف برميل، مقارنة بمستوى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن روسيا لعبت دورا أساسيا في إبرام اتفاق "أوبك+".
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