الحرب التجارية: الصين تحذر من تداعيات فرض كندا حظرا على توريد معدات "هواوي"

حذر سفير الصين لدى كندا أمس الخميس أوتاوا من تداعيات محتملة إذا منعت عملاق تكنولوجيا الاتصالات الصيني هواوي من توريد معدات لشبكات الجيل الخامس الكندية.

ومتحدثا في مؤتمر صحفي، لم يذكر السفير لو شاي تفاصيل، بحسب رويترز.

© Sputnik . Роман Махмутов موسكو تحدد موقفها من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

وتدرس كندا حاليا الأبعاد الأمنية لشبكات الجيل الخامس لكن على عكس بعض حلفائها فإنها لم تعلن حظرا على معدات هواوي

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.

يذكر أن هواوي ممنوعة بالفعل من دخول السوق الأمريكية ومنعتها أستراليا ونيوزيلندا من بناء شبكات الجيل الخامس في ظل مخاوف من صلتها المحتملة بالحكومة الصينية. وتقول هواوي إن بكين لا تملك نفوذا عليها.