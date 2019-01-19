"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف روسيا الائتماني عند مستوى"بي بي بي"

© Sputnik . Vitaliy Belousov العقوبات الأمريكية أدت إلى تأثير غير متوقع على روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوكالة "نؤكد تقييمنا للتصنيف الائتماني السيادي طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لروسيا عند مستوى "بي بي بي/ أ —3" وعند مستوى "بي بي بي/ أ —2" للعملة المحلية، مع توقعات مستقرة".

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، أن تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا لن تؤدي إلى تخفيض تصنيفها السيادي، ولكن قد تؤدي إلى تدهور التوقعات من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الروسي قادر على الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية الجديدة، حتى في حال طالت الدين السيادي كما اقترح المشرعون الأمريكيون مؤخراً.

هذا وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في شهر آب/أغسطس الماضي مشروع عقوبات جديدة على روسيا، يتضمن بما في ذلك ديونها السيادية الجديدة.