وداعا للعملة الورقية... أكثر الدول تعاملا بالمعاملات الرقمية

تتجه العديد من الدول حول العالم لإنهاء التعامل بالأوراق النقدية في ظل العمل بالبطاقات الإلكترونية واستخدام الهواتف الذكية كوسيلة في التعامل النقدي.

ترى الكثير من الحكومات أن المدفوعات الإلكترونية تجعل عمليات غسل الأموال وتحويلها بطرق غير شرعية أكثر صعوبة.

© AP Photo / Diaa Hadid سوريا تعمل على إطلاق مشروع "بطاقة ذكية" متعددة الاستخدامات

لذلك تتجه العديد من الدول للتحول لنظام الدفع الإلكتروني، ورصد موقع "worldatlas" قائمة بالدول العشر الأوائل من حيث التعامل الإلكتروني باستخدام البطاقات الاتئمانية والهواتف الذكية.

حيث تصدرت كندا القائمة والتي يملك فيها كل شخص أكثر من بطاقة ائتمانية واحدة وخلفها حلت السويد التي تجري حوالي 59 في المئة من معاملتها بطريقة غير نقدية وهي النسبة الأعلى في القائمة.

تأتي بريطانيا في المرتبة الثالثة حيث أن 47 في المئة من السكان يتعاملون بطريقة الدفع الإلكتروني، تليها فرنسا في المرتبة الرابعة حيث 39 في المئة من البطاقات الائتمانية هناك مزودة بتقنية الدفع بدون لمس.

تأتي الولايات المتحدة في المركز الخامس حيث يمتلك كل مواطن 3 بطاقات إلكترونية تقريبا، ثم الصين التي تميزت بأعلى نمو في المدفوعات الإلكترونية في آخر خمس سنوات.

أما أستراليا فجاءت في المركز السابع، فقد حظرت عمليات الشراء بالنقود في المعاملات التي تفوق قيمتها عشرة آلاف دولار أسترالي ما يعادل 7500 دولار أمريكي.

وفي المركز الثامن حلت ألمانيا ففي هذا البلد تقدر نسبة المعاملات غير النقدية بـ 30 في المئة ويعتمد بشكل كبير على تقنية الدفع بدون لمس واستعمال الهواتف الذكية.

وتاسعا حلت اليابان و عاشرا روسيا.