قطر تدعم لبنان بملايين الدولارات

قررت دولة قطر تقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي على شكل قرض ميسر واستثمارات دعما للبنان، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي من أجل التنمية في لبنان "سيدر".

وذكرت " وكالة الأنباء القطرية" على صفحتها الرسمية على "تويتر" أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن عن عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يكشف عن عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني، وقال "إن دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار أمريكي".#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 21, 2019

وقال آل ثاني إنّ "دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار أميركي"، مؤكّداً أنّ "هذه الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني".

شارك سمو أمير البلاد المفدى 'حفظه الله' في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت، كل الشكر و التقدير للحكومة و الشعب اللبناني الشقيق على حسن الاستضافة و التنظيم #القمة_الاقتصادية_العربية pic.twitter.com/mpuyxzvkgS — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 20, 2019

وبحسب الوكالة، فإن هذا القرار يأتي بعد لقاء جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم أمس الأحد، أثناء زيارة أمير قطر إلى بيروت حيث ترأس وفد دولة قطر في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.