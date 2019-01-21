التجارة العراقية لـ"سبوتنيك": القرار الإيراني بمنع استيراد السلع سيؤثر سلبا علينا

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، أن قرار البرلمان الإيراني منع استيراد سلع استهلاكية إذا توفر لها بديل محلي داخل إيران سيؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي.

© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI وزير سابق يفاجئ العراقيين بفحوى رسالة إيرانية تلقاها سياسيون

بغداد — سبوتنيك . قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "حتى الآن المؤسسات العراقية لم تطلع على قرار البرلمان الإيراني ولكن بشكل عام مثل هكذا قرارات تؤثر على الاقتصاد العراقي"، لافتا إلى أن "هذا الموضوع إذا ما أصبح ساري المفعول في إيران فإن المؤسسات العراقية ستأخذ بنظر الاعتبار هذا القرار وستنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها".

وأضاف "نحن ننتظر ماذا سيسفر عن هذا الموضوع داخل إيران وماذا سيقرر الإيرانيون بشكل نهائي بهذا الخصوص ويمكن للعراق اتخاذ إجراءات الهدف منها بالنهاية خدمة الاقتصاد العراقي".

وكان البرلمان الإيراني قد صادق، أمس الأحد، على قرار يقضي بمنع استيراد سلع استهلاكية إذا توفر لها بديل محلي. وبحسب القرار يجب على وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، أن تمنع استيراد السلع الاستهلاكية الأجنبية إذا كان هناك مثيلا لهذه السلع بنفس المستوى الإنتاجي داخل البلاد حتى انتهاء مدة الإطار الزمني لقانون الخطة السادسة للتنمية الاقتصادية عام 2020.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، سابقا، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد بعد مشاركته في المؤتمر التجاري المشترك بين إيران والعراق، والذي شارك فيه 6 وزراء عراقيون، عن عزم إيراني- عراقي، لتوسيع العلاقات الاقتصادية، بحيث تزداد نسبة التبادل التجاري إلى ضعفي النسبة الحالية.