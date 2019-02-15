المؤشر "نيكي" ينخفض 0.42 % في بداية التعاملات بطوكيو

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وبحسب رويترز، هبط "نيكي" 0.42 في المائة مسجلا 21051.51 نقطة، في حين خسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.62 في المئة ليصل إلى 1580 نقطة.