انطلاق منتدى الخليج للمال والأعمال بالكويت بمشاركة مصرية

وأضاف العضو المنتدب في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم السبت، منتدي الخليج الاقتصادي هذا العام تحت عنوان الاقتصاد الخليجي والأسواق المالية العالمية والارتباط بالنفط عالميا ومحليا، ومن المتوقع أن يكون منتدى الخليج الإقتصادي هو الأكبر في الخليج العربي في 2019.
وأوضح قابيل، أن المنتدى ينظم حفل تكريم للمشاركين بجانب حفل كبير لتوزيع جوائز الإبداع والتميز في الاقتصاد الخليجي الذي سوف يقوم به قسم الأبحاث بشركة سمارت فيجن وشركة تاجر بتنظيم أكبر حفل لتكريم رموز المال والأعمال في مجلس التعاون الخليجي، جوائز الأفضل في المال والأعمال، ويعد هذا الحفل هو الأكبر في الوطن العربي الذي يكرم عالم المال والأعمال.
واستطرد العضو المنتدب، جوائز هذا العام تحت مسمى جوائز الإبداع والتميز في عالم الاقتصاد والمال والأعمال، وستقدم طبقا لاستفتاء من العملاء والجمهور والخبراء والإعلام، ويطلق بعض الإعلاميين على الجائزة أوسكار أسواق المال العربية.
ولفت قابيل إلى أن المشاركة المصرية كبيرة ومن المتوقع أن يجلب هذا المنتدى رؤوس أموال واستثمارات كبيرة من الكويت ومن دول الخليج لمصر خلال الفترة المقبلة نظرا للفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد.
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