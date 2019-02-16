انطلاق منتدى الخليج للمال والأعمال بالكويت بمشاركة مصرية

قال وائل قابيل، العضو المنتدب لمجموعة تاجر هولدنج ومنسق منتدى الخليج للمال والأعمال بالكويت، إن هذا المنتدى هو تنظيم مشترك بين التحالف الأكبر في عالم المال والأعمال في الوطن العربي بين سمارت فيجن ومجموعة تاجر.

وأضاف العضو المنتدب في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم السبت، منتدي الخليج الاقتصادي هذا العام تحت عنوان الاقتصاد الخليجي والأسواق المالية العالمية والارتباط بالنفط عالميا ومحليا، ومن المتوقع أن يكون منتدى الخليج الإقتصادي هو الأكبر في الخليج العربي في 2019.

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مشيرا إلى أن المشاركين بالمنتدى هم كبار رجال الأعمال والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى العديد من جمعيات رجال الأعمال في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين وسلطنة عمان ومجلس التعاون بالكامل، بجانب مشاركة شركات من الإمارات العربية المتحدة والكويت وهونج كونج وقبرص.

وأوضح قابيل، أن المنتدى ينظم حفل تكريم للمشاركين بجانب حفل كبير لتوزيع جوائز الإبداع والتميز في الاقتصاد الخليجي الذي سوف يقوم به قسم الأبحاث بشركة سمارت فيجن وشركة تاجر بتنظيم أكبر حفل لتكريم رموز المال والأعمال في مجلس التعاون الخليجي، جوائز الأفضل في المال والأعمال، ويعد هذا الحفل هو الأكبر في الوطن العربي الذي يكرم عالم المال والأعمال.

واستطرد العضو المنتدب، جوائز هذا العام تحت مسمى جوائز الإبداع والتميز في عالم الاقتصاد والمال والأعمال، وستقدم طبقا لاستفتاء من العملاء والجمهور والخبراء والإعلام، ويطلق بعض الإعلاميين على الجائزة أوسكار أسواق المال العربية.

ولفت قابيل إلى أن المشاركة المصرية كبيرة ومن المتوقع أن يجلب هذا المنتدى رؤوس أموال واستثمارات كبيرة من الكويت ومن دول الخليج لمصر خلال الفترة المقبلة نظرا للفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد.