الرئيس الأمريكي يطلع على تطورات محادثات التجارة مع الصين

اطلع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أحدث تطورات محادثات التجارة مع الصين، وذلك في منتجعه في فلوريدا بعد أن أحرزت المفاوضات الجارية في بكين تقدما قبل انقضاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق في الأول من مارس/ آذار.

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس السبت، إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير التجارة ولبور روس وكبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني والخبير التجاري بيتر نافارو أطلعوا ترامب شخصيا على التطورات.

© AFP 2018 / Saul Loeb على خلفية الحرب التجارية... ترامب يشمت في الصين بعد تراجع اقتصادها

وانضم إليهم عبر الهاتف وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، والمستشار الاقتصادي لاري كودلو.

ولم يكشف البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل، بحسب مانقلت "رويترز".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن إحراز تقدم في المفاوضات التي استمرت في بكين لخمسة أيام الأسبوع الماضي لكن البيت الأبيض قال انه مازال هناك الكثير من العمل لإحداث ما وصفه بالتغيير في السلوك التجاري للصين.

وعقب الاجتماع مع فريق التجارة، كتب ترامب على تويتر أن محادثات بكين كانت "مثمرة جدا".