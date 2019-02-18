روسيا تتجاوز السعودية في إنتاج النفط

موسكو — سبوتنيك. وذكر تقرير "جودي"، أن الولايات المتحدة أنتجت ما معدله 11.658 مليون برميل من النفط يوميا في كانون الأول/ ديسمبر، لتبقى أكبر منتج للنفط. المركز الثالث ذهب إلى السعودية بحجم إنتاج 10.643 مليون برميل يومياً.
وارتفع حجم الإنتاج في روسيا، وفقا لأرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، بنسبة 0.08 في المائة مقارنة مع تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما انخفض في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة، وفي المملكة العربية السعودية بنسبة 4.06 في المائة.
وانخفضت صادرات النفط السعودية، في كانون الأول/ ديسمبر، بنسبة 6.65 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 7.687 مليون برميل يوميًا، و الولايات المتحدة بنسبة 0.17 في المائة إلى 2.407 مليون برميل يوميًا. ولم يتم الإشارة إلى البيانات الروسية. لكن في الوقت ذاته أظهرت البيانات أن صدّرت روسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر، 5.615 مليون برميل في اليوم، وفي تشرين الأول / أكتوبر — 5.268 مليون برميل.
وارتفع التكرير في المصافي الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 2.51 في المائة مقارنة بالشهر السابق، إلى 17.5 مليون برميل يوميا، بينما انخفض تكرير النفط، في المملكة العربية السعودية، بنسبة 5.36 في المائة مقارنة مع تشرين الثاني / نوفمبر، إلى 2.684 مليون برميل يوميا. وزاد التكرير في مصافي روسيا بنسبة 1.35 في المائة عن مستوى الشهر السابق وبلغ 6.002 مليون برميل في اليوم.
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