روسيا تتجاوز السعودية في إنتاج النفط

كشفت البيانات النفطية المشتركة "جودي"، اليوم الإثنين، أن روسيا احتلت في كانون الأول/ ديسمبر 2018، المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط بمقدار 10.738 مليون برميل يومياً، متجاوزةً مرة أخرى المملكة العربية السعودية بينما تتربع في الصدارة الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وذكر تقرير "جودي"، أن الولايات المتحدة أنتجت ما معدله 11.658 مليون برميل من النفط يوميا في كانون الأول/ ديسمبر، لتبقى أكبر منتج للنفط. المركز الثالث ذهب إلى السعودية بحجم إنتاج 10.643 مليون برميل يومياً.

© AP Photo / John Moore تراجع مخزونات النفط الخام في السعودية

وارتفع حجم الإنتاج في روسيا، وفقا لأرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، بنسبة 0.08 في المائة مقارنة مع تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما انخفض في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة، وفي المملكة العربية السعودية بنسبة 4.06 في المائة.

وانخفضت صادرات النفط السعودية، في كانون الأول/ ديسمبر، بنسبة 6.65 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 7.687 مليون برميل يوميًا، و الولايات المتحدة بنسبة 0.17 في المائة إلى 2.407 مليون برميل يوميًا. ولم يتم الإشارة إلى البيانات الروسية. لكن في الوقت ذاته أظهرت البيانات أن صدّرت روسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر، 5.615 مليون برميل في اليوم، وفي تشرين الأول / أكتوبر — 5.268 مليون برميل.

وارتفع التكرير في المصافي الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 2.51 في المائة مقارنة بالشهر السابق، إلى 17.5 مليون برميل يوميا، بينما انخفض تكرير النفط، في المملكة العربية السعودية، بنسبة 5.36 في المائة مقارنة مع تشرين الثاني / نوفمبر، إلى 2.684 مليون برميل يوميا. وزاد التكرير في مصافي روسيا بنسبة 1.35 في المائة عن مستوى الشهر السابق وبلغ 6.002 مليون برميل في اليوم.