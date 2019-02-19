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17:41 19 فبراير/ شباط 2019
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    مبنى لشركة الاتصالات الجنوب أفريقية MTN

    رغم تشديد العقوبات... ذراع "MTN" العالمية في سوريا مدرجة ببورصة دمشق

    © REUTERS / AFOLABI SOTUNDE
    اقتصاد
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    أعلنت اليوم شركة "MTN- سوريا" للاتصالات الخليوية، عن إدراج أسهمها ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، في خطوة وصفتها الشركة بـ"الإضافة الاستراتيجية لـMTN العالمية الجنوب إفريقية.

    وخلال حفل أقيم في بورصة دمشق صباح اليوم الثلاثاء، وحضره وزير المالية السوري مأمون حمدان، أكدت الشركة أن: قرار الإدراج ينسجم مع استراتيجيتها لتعزيز استثمارتها في سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة دليل على التزامها الدائم بالعمل في السوق السورية.

    وأشارت مصادر الشركة إلى أن خطوتها هذه تعد إضافة استراتيجية مهمة لشركة   MTNالعالمية، من خلال فتحها الباب للراغبين بالقيام بعمليات البيع أو نقل ملكية الأوراق المالية عن طريق سوق دمشق للأوراق المالية. وعقدت بورصة دمشق جلسة استكشافية لسعر سهم الشركة في مقر سوق دمشق.

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    © Sputnik . Mikhail Klimentiyev
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    وتعد MTN أحد مشغلين اثنين للاتصالات الخليوية في سوريا إلى جانب شركة "Syriatel"، ويتقاسمان السوق الاتصالات الخليوية السورية بنسب تقريبية بين 45 و55 بالمئة لكل منهما، على التوالي.

    وMTN سوريا، هي الذراع السوري لمجموعة MTN العالمية التي تضم مجموعة من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعددة الجنسيات، والتي تم انشائها في عام 1994 وتعمل الآن في 22 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط.

    وخلال الحفل ، أشار المدير التنفيذي للشركة في سوريا أن إدراج أسهمها سيؤدي أيضا إلى تنشيط السوق، من باب المساهمة في زيادة عدد الشركات المدرجة وزيادة تداولات الأسهم فيها، وبالتالي زيادة نشاطه من خلال جذب مستثمرين جدد أو توظيف مدخرات إضافية في سوق دمشق.

    وأضاف: "سيفسح الإدراج أمام شركة MTN مزيدا من المصداقية كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن الإفصاح والشفافية للمستثمرين، ويساعدها على تقوية مركزها أمام العديد من الأطراف الخارجية من العملاء والموردين والمقرضين والمستثمرين".

    ويتزامن إدراج أسهم MTN في البورصة السورية مع فترة حرجة تتمثل بتشديد العقوبات الغربية على سوريا.

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    وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا قبل أيام تشديد الحصار على قطاع الأعمال السوري في مسعى لمعاقبة سوريا على تجاهلها إشراك الدول الأوروبية فيما يسمى (كعكة إعادة الأعمار، كما يتزامن الإدراج أيضا، مع محاولات متزامنة في مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار ما يسمى "قانون قيصر" الذي يقضي بتشديد الحصار الأمريكي حتى مستويات قياسية على رجال الأعمال والمنشآت الاقتصادية في سوريا.

    وقالت الشركة في بيان صحفي: يأتي إدراج MTN لأسهمها في سوق الأوراق المالية تأكيدا على ثقتها بالسوق السورية، والتزامها بالمستثمرين المحليين ليتمكنوا من التداول على أسهم الشركة في سوقهم المحلية، كما أنها تسعى لتطوير الفرص الاستثمارية ضمن السوق، وبذلك ستمنح MTN الفرصة أمام المساهمين بتنويع الفرص الاستثمارية وتعظيم العوائد، والاستفادة من الأرباح السنوية للشركة، ووجودها ضمن سوق الأوراق المالية سيدعم قطاع الاتصالات نظراً للحصة السوقية المهمة التي تحتلها شركة MTN.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاقتصاد السوري, إدراج أسهم, وزارة المالية السورية, سوق دمشق للأوراق المالية, شركة اتصالات, مأمون حمدان, سوريا
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