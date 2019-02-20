ترامب: ندرس قرار فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن قرارا بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على واردات السيارات يتوقف على التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا.

قال ترامب متحدثا إلى الصحفيين أثناء اجتماع في البيت الأبيض مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، إن الرسوم الجمركية على السيارات هي شيء تدرسه إدارته، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن الرئيس الأمريكي، المعروف بنهجه الحمائي القوي في التجارة، وعده بأنه لن يفرض رسوم استيراد إضافية على السيارات الأوروبية في الوقت الحاضر.

اقرأ أيضا: رابطة ألمانية تؤكد أن استيراد السيارات من أوروبا لا يهدد الأمن القومي الأمريكي

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عزم بلاده فرض جمارك بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة وقطع الغيار، الأمر الذي يتوقع أن يسبب أضرارا لألمانيا بشكل رئيسي.

هذا وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية آذار/ مارس الماضي، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25% و10% على التوالي، التي دخلت قيد النفاذ اعتبارا من 1حزيران/ يونيو.