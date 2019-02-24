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21:02 24 فبراير/ شباط 2019
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    معرض التكنولوجيا المالية المخصص لتقنيات وحلول العمليات المصرفية بالسعودية

    أكبر معرض ومؤتمر في الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية في السعودية

    © Photo / MOHAMED ELBEKHET
    اقتصاد
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    تقيم السعودية أكبر معرض ومؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتكنولوجيا المالية المخصص لتقنيات وحلول العمليات المصرفية والمالية، ويقام المعرض في الرياض لمدة يومين 24-25 فبراير/شباط.

    وقال الخبير التقني، مدير الإدارة التقنية في شركة الشرق الأوسط للحولول المتكاملة الكويتية، المهندس وليد مسعد، خلال حديثه لـ"سبوتنيك" إن الهدف من إقامة معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية تبادل الخبرات بين الشركات المالية "البنوك، الاستثمارية، القروض"، وعرض الخدمات للمختصين في التكنولوجيا، ومواكبة التكنولوجيا، والوقوف على المستجدات العالمية في التقنية، وتسهيل الانتشار والتوسع في الخدمات المقدمة، وتقديم برامج حماية للقطاعات المالية توفر االآمن وسرية المعلومات البنكية

    وبين مسعد، أن الشركات المشاركة في المعرض تقدم خدمات مساندة للقطاعات المالية، وغير المالية مثل شركات الاتصالات والقطاعات الحكومية، ومن ضمن الخدمات، الدعم الفني للبرامج والتدريب على البرامج والاستشارات الفنية.

    أعطال الأنظمة الالكترونية ومعالجتها:

    وأوضح مدير الإدارة التقنية في شركة الشرق الأوسط للحلول المتكاملة الكويتية، أن مسببات الأعطال الفنية في الأنظمة الإلكترونية تعود لأسباب كثيرة، أبرزها التصاميم الخاطئة للبرامج، وسوء الاستخدام من قبل المستخدمين، ووجود أخطاء برمجية مصاحبة لكل إصدرا جديد.

    وتابع "يتم معالجة الخلل في الأنظمة من خلال عملية كشف الخلل، وإعطاء الاقتراحات المناسبة لكل مشكلة على حدة، وتثقيف المستخدمين في الطريق الأسلم لاستخدام االأنظمة".

    حماية المعلومات البنكية:

    وبين مسعد، أن أهم النقاط التي تعنى بها المؤسسات المالية في المجال التكنولوجي؛ أمن وسرية البيانات الخاصة بالعملاء، وحمايتها من الاختراق، أو الوصول غير المصرح لللأفراد.

    نسبة الاختراقات:

    وأوضح مسعد أن نسبة الاختراقات لللأنظمة الإلكترونية في جميع القطاعات لعام 2018 تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 38%، وتليها الهند 17%، ثم اليابان 11%، وتايوان 7%، وأوكرانيا 6%، وكوريا الجنوبية 6%، ورسيا 4%، وفيتنام 4%، وتتذيل الترتيب باكستان بنسبة 3%.

    وأشار الخبير التقني إلى أن "الصين تحوي أكثر عدد من الأشخاص منفذي الهجمات الإلكترونية على باقي دول العالم، وأن المخترق يهدف إلى سرقة المعلومات، والقيام بعملية ابتزاز المخترق، وبيع المعلومات.

    الخدمة الذاتية للصرف الآلي ورقمنة البنوك:

    من جانبه قال مديرعام تطوير االأعمال وعلاقات العملاء بشركة الحمراني العالمية، المهندس نجيب بن نجم الذيابي، خلال حديثه لـ"سبوتنيك" قال إن الشركات التقنية المختصة في التقنيات المالية، وتقديم خدمات للبنوك المصرفية، والمالية، تعمل على تقديم خدمات إلكترونية لعملاء المصارف البنكية على مدى 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، بتطوير أجهزة الصرف الآلي، وفقا للتوجه العالمي تطوير عمل البنوك بالطرق التقليدية، وجعلها رقمية لتقليل مساحة الفروع البنكية، واستحداثها بجهاز الخدمة الذاتية المعمول به في البنوك السعودية، والذي يعمل بشكل رقمي، ويتيح للعميل خدمات متعددة، أهمها تجديد بطاقة الصراف القديمة عبر جهاز الصراف الآلي، وطباعة بطاقة صراف جديدة، أوبدل فاقد، وتقديم خدمات للعملاء الجدد باستخدام تقنية بصمة الإصبع، وطباعة دفتر شيكات بشكل فوري، وطباعة كشف حساب مدة 6 شهور، وطباعة رقم االآيبان، وإرسال رسالة نصية بالآيبان إلى الجوال، وخدمات تسديد الفواتير، وعمل السحب أوالإيداع النقدي، وتحديث تاريخ انتهاء الهوية أوالإقامة.

    وتابع الذيابي، أن "80% من الخدمات البنكية المقدمة لعملاء البنوك السعودية أثناء مراجعة العميل للبنك خدمات رقمية، و20% تقليدي، وستتقلص نسبة العمل التقليدي في البنوك السعودية الفترة المقبلة، وسيتواجد في الفروع البنكية موظف واحد".

    معرض التكنولوجيا المالية المخصص لتقنيات وحلول العمليات المصرفية بالسعودية
    © Photo / MOHAMED ELBEKHET
    معرض التكنولوجيا المالية المخصص لتقنيات وحلول العمليات المصرفية بالسعودية

    أمن المعلومات البنكية:

    ولفت الذيابي، إلى حصول أجهزة الخدمة الذاتية المقدمة من البنوك السعودية على شهادة المقاييس العالمية لأمن المعلومات المتخصصة في أنظمة المدفوعات البنكية، لتميزها بمستوى عال من الآمان، وتوافقها مع جميع المعايير الأمنية التقنية، وإمكانيتها التعامل مع الشريحة الذكية داخل بطاقة السحب، وتعد السعودية أقل دول العالم في الاحتيالات البنكية لاستخدام بطاقة الصراف المدعومة بالشريحة الذكية، التي تعمل على حماية معلومات العملاء، أثناء عمليات السحب، والتسوق.

    تقليل النقد:

    وأكد الذيابي، أن التوجيه العالمي هو تقليل النقد، وزيادة التعاملات الإلكترونية، ورؤية السعودية 2030 تتجه إلى زيادة التعاملات الإلكترونية بنسبة 70%، وبين أن شركة الحمراني العالمية ضمن الشركات التي تعمل على دعم السوق المحلي السعودي، وتقديم الحلول في التعاملات الإلكترونية.

    قيمة المدفوعات الإلكترونية:

    من جانبه أكد المدير التنفيذي في شركة المدفوعات السعودية، "مدى"، زيد اليوسف، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النظام الوطني السعودي "مدى" للمدفوعات الإلكترونية عالج  مليار و23مليون عملية دفع إلكترونية على أجهزة نقاط البيع في المتاجر، وأن عام 2018 شهد زيادة نمو أثناء عملية الدفع الإلكتروني بنسبة 46%، مقابل 708 مليون عملية دفع عام 2017.

    وعن قيمة عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة على نظام المدفوعات الوطني السعودي "مدى" في المحلات التجارية السعودية، بين اليوسف أن قيمة العمليات عام 2018 بلغت 32 مليار ريال، وشهدت ارتفاعا 17% مقابل عام 2017.

    نقاط البيع في السعودية:

    وأوضح اليوسف أن عدد نقاط البيع في المملكة يصل إلى 358 ألف جهاز نقطة بيع، و88% منها يدعم عمليات الدفع عبر أجهزة التطبيقات الذكية، وخدمات تقنية الاتصال القريب "مدى"، وجميع الأرقام تدعم القطاع المالي في مسار التوجه نحو مجتمع "لانقدي" وفقا لروية السعودية 2030.

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