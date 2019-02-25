تراجع نفط "برنت" إلى ما دون 65 دولارا للبرميل

أفادت بيانات التداول، اليوم الاثنين، أن سعر نفط ماركة برنت انخفض إلى أقل من 65 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 15 فبراير 2019.

© REUTERS / JIM YOUNG ترامب ينتقد ارتفاع أسعار النفط ويدعو أوبك إلى "الاسترخاء"

موسكو — سبوتنيك . انخفض سعر العقود الآجلة لنفط برنت لشهر نيسان/ أبريل بـ3.39 بالمئة، حتى 64.99 دولار للبرميل. وكان سعر برنت قد انخفض قبل ذلك إلى مستوى 64.88 دولار للبرميل، وذلك كما كانت الحالة في الساعة 19:32 بتوقيت موسكو.

كما ينخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام تكساس لشهر مارس بـ3.28 بالمئة حتى 55.37 دولار للبرميل.

هذا وشرعت أسعار النفط اليوم الاثنين بالانخفاض بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسعار النفط ارتفعت بدرجة كبيرة، داعيا منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إلى الاسترخاء.

يذكر أن وزراء الدول الأعضاء في صيغة "أوبك+"، قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في فيينا، خفض حجم إنتاج النفط بحجم إجمالي 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من كانون الأول/ يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر.