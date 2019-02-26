"أرامكو" السعودية تواصل المباحثات مع روسيا حول مشروع " أركتيك 2"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، أمين الناصر، أن الجانب السعودي يواصل مباحثات مع روسيا حول الاستثمار في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2"، بدون أن يعطي موعدا محددا لإكمال الصفقة.

© REUTERS / Ahmed Jadallah اتفاقات جديدة توقعها "أرامكو" في الصين خلال زيارة ابن سلمان

لندن — سبوتنيك . وقال الناصر للصحفيين على هامش مؤتمر "أسبوع الطاقة الدولي" في لندن، ردا على سؤال إذا الشركة قريبة من الاتفاق حول مشروع "أركتيك" مع شركة "نوفاتيك" الروسية: "نحن نجري مباحثات مع "نوفاتيك"، نحن نجري مباحثات مع روسيا، كما نتباحث مع عدد من الشركات في أستراليا، والولايات المتحدة وأفريقيا، لا أستطيع أن أحدد موعد [إكمال المباحثات]… هذه الأمور تأخذ وقتا ومعرفة ويجب الاتفاق على معايير المشاريع الرئيسية".

وردا على سؤال إذا كان الجانب السعودي قريبا من إكمال الاتفاق مع الجانب الروسي، قال الناصر: "هذا يتطلب الوقت، لا أستطيع تحديد الوقت."

وقد أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في نهايات ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الصندوق يدرس الاستثمار في مجال الغاز المسال مع شركة "أرامكو" السعودية. وأضاف دميتريف: "نبحث استثمارات مختلفة مع أرامكو السعودية في روسيا، في مشاريع مثل آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2، وهي مختلفة عن مشاريع البتروكيماويات".

يشار إلى أن "اركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" هو مشروع لبناء مصنع لتسييل الغاز في الدائرة القطبية الشمالية، وتحديدا في حقول غاز شبه جزيرة غيدانسكوي شمالي سهل سيبيريا الغربية.