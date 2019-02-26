وكالة: روسيا الثالثة عالميا من حيث معدلات نمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال

أفادت وكالة "ريفنيتيف" التحليلية بأنه بحلول نهاية عام 2018 احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الثالثة من بين الدول الثلاث الأولى في قائمة كبريات دول العالم من حيث معدلات نمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد أستراليا والولايات المتحدة على التوالي.

موسكو — سبوتنيك. ففي تحليل لها لحالة سوق الغاز الطبيعي المسال قالت وكالة "ريفنيتيف": "لقد أظهرت أستراليا المعدل الأعلى لنمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية وثم، مع تأخر طفيف، روسيا".

© REUTERS / Ali Jarekji السعودية تكشف خطتها: بدء تصدير الغاز قبل عام 2030 بعد الاكتفاء ذاتيا

هذا ويؤكد خبراء الوكالة أنه ما زالت الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا تساهم المساهمة الكبرى في زيادة حجم التوريدات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

يذكر أن حجم توريدات الغاز الطبيعي المسال قد وصل في عام 2018 إلى رقم قياسي، أي 432 مليار متر مكعب.

وهذا ما يزيد عن المؤشر ذاته في عام 2017 بمقدار 36 مليار متر مكعب (أو بنسبة 9 في المائة)، ويرتبط هذا النمو بتشغيل 9 خطوط تسييل تبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 60 مليار متر مكعب سنويا.

هذا ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة جديدة في حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال بمقدار 46 متر مكعب، وذلك نتيجة لتشغيل المشاريع التي تم إنجازها في العام الماضي والمشاريع التي يتم إنجازها في العام الجاري.